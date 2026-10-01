6 kez şampiyonluk başarısı gösteren Fransız ekibi Bordeaux, 1 euroya satıldı

Bordeaux'nun resmi internet sitesinden kulübün satışıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Buna göre kulübün mevcut sahibi Gerard Lopez ile Park Bench arasında satış anlaşmasının imzalandığı duyurulurken, borçların üstlenilmesi karşılığında sembolik olarak 1 euroya satıldığı ifade edildi.

BORDEAUX 1 EUROYA SATILDI

Yasal devralma sürecinin parçası olarak, alıcıların önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi Bölgesel Yönetim Kontrol Komisyonu tarafından görüşmeye alınacağı belirtildi.

LİGUE 1'DE 6 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Bordeaux, 2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı Ulusal Lig'e kadar düşürülmüştü.

Fransız ekibinin, Ligue 1'de 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır