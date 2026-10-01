SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

6 kez şampiyonluk başarısı gösteren Fransız ekibi Bordeaux, 1 euroya satıldı

Fransız temsilcisi Bordeaux, kulübün 1 euroya satıldığı açıkladı. Bordeaux, 2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı Ulusal Lig'e kadar düşürülmüştü. Fransız ekibinin, Ligue 1'de 6 şampiyonluğu bulunuyor.

6 kez şampiyonluk başarısı gösteren Fransız ekibi Bordeaux, 1 euroya satıldı

Bordeaux'nun resmi internet sitesinden kulübün satışıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Buna göre kulübün mevcut sahibi Gerard Lopez ile Park Bench arasında satış anlaşmasının imzalandığı duyurulurken, borçların üstlenilmesi karşılığında sembolik olarak 1 euroya satıldığı ifade edildi.

6 kez şampiyonluk başarısı gösteren Fransız ekibi Bordeaux, 1 euroya satıldı 1

BORDEAUX 1 EUROYA SATILDI

Yasal devralma sürecinin parçası olarak, alıcıların önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi Bölgesel Yönetim Kontrol Komisyonu tarafından görüşmeye alınacağı belirtildi.

6 kez şampiyonluk başarısı gösteren Fransız ekibi Bordeaux, 1 euroya satıldı 2

LİGUE 1'DE 6 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Bordeaux, 2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı Ulusal Lig'e kadar düşürülmüştü.

Fransız ekibinin, Ligue 1'de 6 şampiyonluğu bulunuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiasıİşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası
Konyaspor-Filistin maçında dikkat çeken an! Maç 89.59'da bitirildiKonyaspor-Filistin maçında dikkat çeken an! Maç 89.59'da bitirildi
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,96
49,09
% 0.03
00:48
Euro
55,56
55,80
% 0.21
00:48
İngiliz Sterlini
65,10
65,41
% 0.2
00:48
Avustralya Doları
33,97
34,14
% 0.02
00:48
İsviçre Frangı
58,55
58,84
% 0.08
00:48
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 0.02
00:10
Çin Yuanı
7,30
7,31
% 0.03
00:47
İsveç Kronu
4,89
4,91
% 0.07
00:48
Anahtar Kelimeler:
Euro Bordeaux Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı; 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı; 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.