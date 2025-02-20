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Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koydu! Dünya yıldızlarını geride bıraktı! Gözler onun üstünde...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
20.02.2025 14:48
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu öncesinde Alman ekibi Borussia Dortmund'un Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, gol krallığı yarışında 10 gol ile zirvede yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl spot ışıkları onun üstünde. Yıldız golcünün bu performansı futbolseverlerinde beğenisini aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koydu! Dünya yıldızlarını geride bıraktı! Gözler onun üstünde...
Serhou Guirassy

Serhou Guirassy

GIN Gine
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalan Almanya ekibi Borussia Dortmund, ilk maçı 3-0 kazandığı için son 16 turuna yükselirken, Guirassy ile 59. dakikada penaltı vuruşundan ise faydalanamadı.28 yaşındaki Gineli yıldız, penaltı atışından yararlanamamasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turu öncesinde gol krallığında zirvede bulunuyor.

DÜNYA YILDIZLARINI SOLLADI

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Serhou Guirassy'u gol krallığında önemli isimler takip ediyor. Barcelona'dan Lewandowski 9 golle Şampiyonlar Ligi gol krallığında 2'inci sırada yer aldı. Polonyalı golcüyü, Real Madrid'e elenen İngiltere temsilcisi Manchester City'nin 24 yaşındaki Norveçli süperstarı Erling Haaland 8 golle takip etti. Barcelona'nın 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Raphinha'nın da organizasyonda şimdiye kadar 8 golü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund şampiyonlar ligi
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