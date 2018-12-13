Şampiyonlar Ligi'ne İngiltere damgası

İNGİLTERE TÜM TAKIMLARIYLA ÜST TURDA İngiltere ekipleri Manchester City, Liverpool, Tottenham ve Manchester United, gruplarında ilk ikiye girerek Şampiyonlar Ligi'nde adlarını üst tura yazdırma başarısı gösterdi. Grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan tek İngiltere ekibi Manchester City, 13 puan topladı. F Grubu'ndaki tek yenilgisini konuk ettiği İtalya temsilcisi Olympique Lyon'a 2-1 yenilerek alan Manchester City, en çarpıcı galibiyetini ise ağırladığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup ederek elde etti.

İtalya ve Fransa'nın iki takımla sürdüreceği "Devler Ligi"nde, Portekiz ve Hollanda birer temsilciyle kupa mücadelesi verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları sonunda en başarılı performansı, İngiltere temsilcileri sergiledi. İngiltere'nin ardından organizasyonda üst tura en fazla takım çıkaran ülkeler, Almanya ve İspanya oldu. Almanlar ve İspanyollar, 4'er takımla başladıkları Şampiyonlar Ligi macerasında birer fire verdi.

Liverpool gibi grubunda zorlanmasına rağmen ikincilik elde ederek son 16 takım arasına kalan diğer İngiltere temsilcisi ise Tottenham oldu. B Grubu'nu 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puanla tamamlayan Londra ekibi, averaj farkıyla İtalyan ekibi Inter'in üstünde yer alarak üst tura kaldı.

Manchester United ise H Grubu'nda İtalya ekibi Juventus'un ardından 10 puanla üst tura yükseldi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde gol yollarında zorluk çeken kırmızı-siyahlı ekip, grubun ilk maçında deplasmanda Young Boys'u 3-0 yenmesinin dışında aldığı tüm galibiyetleri tek farklı skorlarla elde ederken, Juventus'a ve Valencia'ya yine tek farklı skorlarla kaybetti.

İSPANYOLLAR TEK FİRE VERDİ

Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının ardından yoluna devam ederken, İspanyolların tek firesi Valencia oldu. "Devler Ligi"nin yenilgi yüzü görmeyen takımları arasında yer alan Barcelona, B Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından yenilgisiz 14 puanla zirvede tamamladı. Sahasında oynadığı son 29 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeyerek bu alanda Bayern Münih'in rekorunu egale eden Katalanlar, Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin 6 golünün yardımıyla grubu lider tamamlamakta zorlanmadı.