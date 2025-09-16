Şampiyonlar Ligi'ne Kenan Yıldız damgası! 4 dakikada 3 gol geldi, İtalyanlar ayakta alkışladı

Kenan Yıldız gollerine Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyor. Dortmund karşısında da müthiş bir oyun ortaya koyan Kenan Yıldız yine İtalyan taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

4 DAKİKADA 3 GOL GELDİ

Maçtaki temponun bir an bile düşmediği ikinci yarıda 4 dakikada 3 gol geldi. Bunlardan bir tanesini kendisi gole çeviren Kenan Yıldız, diğerinde de asist yaptı. Sezona bomba gibi başlayan Kenan Yıldız'ın performansı büyük beğeni topladı.

TARAFTARLAR ALKIŞLADI

Kenan'ın uzaktan attığı müthiş gol sonrası İtalyan taraftarlar milli yıldızımızı ayakta alkışladı. Karşılaşma 4-4'lük skorla sonuçlanırken puanlar paylaşıldı.