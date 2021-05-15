Şampiyonlar Ligi’ne kim gidecek? Hangi takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek? Eleme oynayacak mı?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar Konferans Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu olacak olan takım ise Avrupa Ligi'ne katılacak. Peki Şampiyonlar Ligi’ne kim gidecek?

ŞAMPİYONLAR LİGİNE KİM GİDECEK? HANGİ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDECEK? ELEME OYNAYACAK MI?

Son yıllarda benzeri pek görülmemiş rekabete sahne olan Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 15 Mayıs 2021 günü oynanacak olan maçlarla beraber sona erecek. 42. hafta maçlarının sonrasında şampiyon takım belli olacak ve Avrupa kupalarına katılacak takımlar da netleşmiş olacak. Türkiye, 2021-2022 sezonunda Avrupa'da 5 takımla birlikte temsil edilmiş olacak.

Süper Lig'de alınacak olan sonuçlara göre bu sezon 2 takım Şampiyonlar Ligi, 1 takım Avrupa Ligi, 2 takım ise ilk defa düzenlenecek olan Konferans Ligi'ne gidecek. Süper Lig'i ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi'ne katılım gösterirken, ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar ise Konferans Ligi'ne katılım gösterecek.