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Şampiyonlar Ligi’ne kim gidecek? Hangi takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek? Eleme oynayacak mı?

15.05.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen ve şampiyon takımın son hafta belli olacağı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takım yer alacak. Ligi üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar Konferans Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu olacak olan takım ise Avrupa Ligi'ne katılım gösterecek. Peki Şampiyonlar Ligi’ne kim gidecek? Hangi takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek? Eleme oynayacak mı? İşte yanıtı...

Şampiyonlar Ligi’ne kim gidecek? Hangi takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek? Eleme oynayacak mı?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar Konferans Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu olacak olan takım ise Avrupa Ligi'ne katılacak. Peki Şampiyonlar Ligi’ne kim gidecek?

ŞAMPİYONLAR LİGİNE KİM GİDECEK? HANGİ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDECEK? ELEME OYNAYACAK MI?

Son yıllarda benzeri pek görülmemiş rekabete sahne olan Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 15 Mayıs 2021 günü oynanacak olan maçlarla beraber sona erecek. 42. hafta maçlarının sonrasında şampiyon takım belli olacak ve Avrupa kupalarına katılacak takımlar da netleşmiş olacak. Türkiye, 2021-2022 sezonunda Avrupa'da 5 takımla birlikte temsil edilmiş olacak.

Süper Lig'de alınacak olan sonuçlara göre bu sezon 2 takım Şampiyonlar Ligi, 1 takım Avrupa Ligi, 2 takım ise ilk defa düzenlenecek olan Konferans Ligi'ne gidecek. Süper Lig'i ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi'ne katılım gösterirken, ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar ise Konferans Ligi'ne katılım gösterecek.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılmış olacak. Türkiye Kupası'nı bu sezon Antalyaspor'un kazanması halinde kırmızı-beyazlılar Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak. Beşiktaş'ın kazanması durumunda ise Süper Lig'i üçüncü bitiren takım Avrupa Ligi play-off'unda mücadele edecek ve ligi dördüncü ile beşinci sırada bitiren takımlar Konferans Ligi vizesi almış olacak. Avrupa Ligi play-off turunu geçen takım gruplarda mücadele edecek. Elenmesi halinde ise aynı takım yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

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