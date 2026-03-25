ŞAMPİYONLAR LİGİ TABLOSU!

Maça gelirsek Aslan seri bağlamında gerçekten iyi mücadele etti. Hatta tüm Şampiyonlar Ligi serisi boyunca 1-2 maç haricinde büyük bir özveri ve kalite ortaya koyduk. Okan Buruk’ta kendisine yapışan ‘Avrupa’da başarısız’ algısını bit şekilde yıkmayı başardı. Çünkü gerçekten de başarısızdı. Yani doğru bir eleştiriydi. Hocadan yerinde bir cevap geldi diye düşünüyorum.

DEPLASMAN KABUSU…

Öte yandan temsilcimiz lig etabında 4 dış saha maçından yalnızca 1 galibiyet çıkarttı ki bu da turnuvayı 32. sırada bitiren Ajax deplasmanı… Frankfurt, Monaco ve M.City’den hem puan alamadı hem de maçlarda pek varlık gösteremedi. Bunun yanı sıra ilk eleme turunda Juventus’a karşı iç sahada ne kadar harika oynadıysa, İtalya’da da bir o kadar kötü oynadı. Hatta öyle ki elenmenin kıyısından döndü. İlk maçta fark attığı Juventus’a ikinci maçta rakibi yine 10 kişi kalmasına rağmen fark yedi! Bu tablo da gösteriyor ki deplasmanlar ciddi manada sıkıntılı. Hem oyun hem de skor bazında geriye gidiş oluyor belirgin şekilde.

OSIMHEN’SİZ CİMBOM!

Victor Osimhen’in sakatlığına gelirsek… Yıldız ismin kolunun kırılması, neredeyse Avrupa’dan elenişin bile önüne geçmiş gibi görünüyor. Öyle ki 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak yıldız isim. Fenerbahçe derbisinde oynar mı oynamaz mı bilemiyorum ama takımın çehresini derinden değiştirecek.

OSIMHEN YOKSA KİM OYNAMALI?

Akla direkt gelen isim tabii ki Mauro Icardi ama ne kadar doğru tercih olur? Tartışılır… Muhtemelen de Arjantinli golcü oynayacaktır ama alternatif çözüm olarak ne üretilebilir? Barış Alper’i önde görebilir miyiz? Tahminim o ki maçlara Icardi ile başlayacak Okan hoca. Barış-Sane-Lang 3’lüsünden 2’si kanatta olacak ve önde Icardi olacak. Klasik! Ama form ve fizik olarak git gide geriye giden bir oyuncu artık son demlerinde. Seneye takımda kalacağını da pek sanmıyorum. Kalan 8 haftada Osimhen dönene kadar ciddi rol alacaktır. Ama kalsa da gitse de seneye Osimhen’in arkasına benzer profilde 1-2 tık altı bir santrafor alınacaktır ve alınmalıdır.