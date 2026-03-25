Mynet Trend

YAZARLAR

Kerim Kökden

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

ŞAMPİYONLAR LİGİ TABLOSU!

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı sadece turu kaybetmedi. Üstüne bir de Osimhen’den oldu. Bu da yetmezmiş gibi Noa Lang’ın da parmak sakatlığı gelinde işin tuzu biberi oldu. Olumsuzluklar silsilesi üst üste geldi. İşin elenme kısmı bir yana sakatlıklar daha da can sıktı.

Maça gelirsek Aslan seri bağlamında gerçekten iyi mücadele etti. Hatta tüm Şampiyonlar Ligi serisi boyunca 1-2 maç haricinde büyük bir özveri ve kalite ortaya koyduk. Okan Buruk’ta kendisine yapışan ‘Avrupa’da başarısız’ algısını bit şekilde yıkmayı başardı. Çünkü gerçekten de başarısızdı. Yani doğru bir eleştiriydi. Hocadan yerinde bir cevap geldi diye düşünüyorum.

DEPLASMAN KABUSU…

Öte yandan temsilcimiz lig etabında 4 dış saha maçından yalnızca 1 galibiyet çıkarttı ki bu da turnuvayı 32. sırada bitiren Ajax deplasmanı… Frankfurt, Monaco ve M.City’den hem puan alamadı hem de maçlarda pek varlık gösteremedi. Bunun yanı sıra ilk eleme turunda Juventus’a karşı iç sahada ne kadar harika oynadıysa, İtalya’da da bir o kadar kötü oynadı. Hatta öyle ki elenmenin kıyısından döndü. İlk maçta fark attığı Juventus’a ikinci maçta rakibi yine 10 kişi kalmasına rağmen fark yedi! Bu tablo da gösteriyor ki deplasmanlar ciddi manada sıkıntılı. Hem oyun hem de skor bazında geriye gidiş oluyor belirgin şekilde.

OSIMHEN’SİZ CİMBOM!

Victor Osimhen’in sakatlığına gelirsek… Yıldız ismin kolunun kırılması, neredeyse Avrupa’dan elenişin bile önüne geçmiş gibi görünüyor. Öyle ki 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak yıldız isim. Fenerbahçe derbisinde oynar mı oynamaz mı bilemiyorum ama takımın çehresini derinden değiştirecek.

OSIMHEN YOKSA KİM OYNAMALI?

Akla direkt gelen isim tabii ki Mauro Icardi ama ne kadar doğru tercih olur? Tartışılır… Muhtemelen de Arjantinli golcü oynayacaktır ama alternatif çözüm olarak ne üretilebilir? Barış Alper’i önde görebilir miyiz? Tahminim o ki maçlara Icardi ile başlayacak Okan hoca. Barış-Sane-Lang 3’lüsünden 2’si kanatta olacak ve önde Icardi olacak. Klasik! Ama form ve fizik olarak git gide geriye giden bir oyuncu artık son demlerinde. Seneye takımda kalacağını da pek sanmıyorum. Kalan 8 haftada Osimhen dönene kadar ciddi rol alacaktır. Ama kalsa da gitse de seneye Osimhen’in arkasına benzer profilde 1-2 tık altı bir santrafor alınacaktır ve alınmalıdır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.