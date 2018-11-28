Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları 3 yıl boyunca Digiturk'te

Digiturk, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayın haklarının 3 sezon süreyle sahibi oldu. 2020-2021 sezonu sonuna dek Avrupa futbolunun en değerli iki turnuvası sadece Digiturk’te olacak. Bu anlaşmayla Digiturk, Avrupa futbolunun en değerli organizasyonlarını tek platformda birleştirmiş oldu.

“Sporun Yıldızı” paketine taahhütlü olarak sahip olan bireysel Digiturk üyeleri, paketleri kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını 2018-2019 sezonu boyunca ücretsiz olarak izleyebilecekler.

2018 yılı sonuna kadar “Sporun Yıldızı” paketine üye olacak yeni aboneler de ek bir ücret ödemeden UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını sezon sonuna kadar izleyebilecek. Ayrıca DigiturkPlay.com.tr ve DigiturkPlay uygulamalarından da UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarına ulaşılabilecek.

Digiturk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türkiye’deki tek yayıncısı olma hakkını tarihinde ilk kez elde etti.

Halihazırda SPOR TOTO Süper Lig, SPOR TOTO 1. Lig, İngiltere Premier Ligi*, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Brezilya Série A ve Turkish Airlines Euroleague gibi bir çok önemli ligin yayıncısı olan Digiturk, beIN MEDIA GROUP’un güçlü rüzgarıyla dev yatırımlarına devam ediyor.