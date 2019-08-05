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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu heyecanı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka)

7 Ağustos Çarşamba:

20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)

20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)

21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)

21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)

AVRUPA LİGİ'NDE DE HEYECAN SÜRÜYOR

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. ön eleme turu ilk karşılaşmaları, yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 32 müsabaka yapılacak.

Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 8 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, TSİ 19.00'da Çek ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi

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