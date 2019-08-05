Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka)

7 Ağustos Çarşamba:

20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)

20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)

21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)

21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)

AVRUPA LİGİ'NDE DE HEYECAN SÜRÜYOR

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. ön eleme turu ilk karşılaşmaları, yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 32 müsabaka yapılacak.

Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 8 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, TSİ 19.00'da Çek ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

