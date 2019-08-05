Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.
Yarın:
20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)
20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)
21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka)
7 Ağustos Çarşamba:
20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)
20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)
21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)
21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)
AVRUPA LİGİ'NDE DE HEYECAN SÜRÜYOR
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. ön eleme turu ilk karşılaşmaları, yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 32 müsabaka yapılacak.
Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 8 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, TSİ 19.00'da Çek ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.
Abdülkadir'den Yusuf'a duygusal veda
G.Saray'a müjde! Çifte talip var
G.Saray'ı sordular, cevabı şoke etti!
Beşiktaş kampı yenilgiyle tamamladı!
Beşiktaş revire döndü! 8. sakatlık
Bennacer resmen Milan'da!
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme
BB Erzurumspor Leo Schwechlen’e veda etti
Yusuf Yazıcı'ya veda paylaşımı
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Borussia Dortmund
Kayserispor'a Nijeryalı golcü
Romelu Lukaku, Juventus yolunda
Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum