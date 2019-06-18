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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.06.2019 18:46 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, 1. ön eleme turundan 32 takım katıldı. Organizasyonda 1. ön eleme turu maçları, 9-10 ile 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya)
Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç)
Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya)
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek)
Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan)
F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta)
Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ)
Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç)
Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya)
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya)
The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım
HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)
BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)

UEFA AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine 94 takım katıldı.

Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk karşılaşmaları 11 Temmuz, rövanşları da 18 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kuru çekimi ise yarın yapılacak.

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Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi

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