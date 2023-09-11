MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şampiyonluk adaylarındandı, talihsizlik peşini bırakmadı! MasterChef'te şoke eden eleme!

Şampiyonluk adaylarındandı, talihsizlik peşini bırakmadı! MasterChef'te şoke eden eleme!

11.09.2023 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Geçen haftadan eleme potasında olan Eda ve bu akşam oynanan eleme oyunun ardından sona kalan yarışmacı arasında yeniden bir eleme oyunu oynandı.

MasterChef All Star'da yarışmacılar şampiyonluk hedeflerine varabilmek için ter döktü. Kıran kırana geçen mücadelede son ikiye kalan yarışmacılar geçen haftadan potada olan Eda ve bu hafta sona kalan Suna oldu. İki yarışmacı da 2019 sezonunda beraber yarışmışlardı.

F5H6me0WsAAV7MZ

MasterChef All Star yeni bir eleme heyecanıyla izleyicinin karşısına çıktı. Hafta boyu verilen mücadelenin sonunda iki yarışmacı eleme oyununda son ikiye kaldı.

F5IV9otWcAAcYil

Geçen hafta MasterChef Çağatay'ın hastalığından dolayı yarışmaya veda etmesinin ardından bu hafta için sistem değişikliğine gidilmişti.

F5H3FfaXMAA8qUa

MASTERCHEF'İN SON ELENENİ OLDU

2018 2022 yılları arasında MasterChef'te yarışmış en iyi yarışmacılardan oluşan MasterChef All Star kadrosunda bu akşam da bir eksilme yaşandı.

F5sM37_W4AAUuGw

Gecede en başarısız tabağı yapan Suna, MasterChef All Star'a veda eden son yarışmacı oldu.

Eda ile son ikiye kalan Suna, tabağında yaşadığı kıkırdak handikapı nedeniyle MasterChef All Star'a veda eden isim oldu.

Tabağından kalamar kıkırdağı çıkan Suna MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı oldu.

F5sbJxZaoAALMw8

Tabağına eksik ürün koyan ve bunu sonradan fark eden Suna, 2019 sezonunda da ördeği yanlış pişirdiği için elenmişti.

İKİSİ DE 2019 SEZONUNDAN

MasterChef'te geçen hafta oynanan eleme oyununda Eda sona kalmış ve tüm hafta hiç yarışmamıştı.

F5sbUGwaoAA4wwq

Bu hafta da Suna sona kalan isim oldu. Suna ve Eda MasterChef'in son elenen yarışmacısı olmamak için yarıştı.

F5sbUfqbEAE1FRr

İlk etapta yaratıcılık tabağı yapan yarışmacılar ikinci etapta şef tabağı yaptılar.

F5sbJxZaoAALMw8 (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece!Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece!
'Kova Yaşar' lakaplı Yaşar Duran'ı görenler tanıyamıyor! 'Kova Yaşar' lakaplı Yaşar Duran'ı görenler tanıyamıyor!
Kapıcılar Kralı'nın huysuz yöneticisiydi! Gören tanıyamadıKapıcılar Kralı'nın huysuz yöneticisiydi! Gören tanıyamadı
Anahtar Kelimeler:
masterchef eleme ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.