Şampiyonluk için geliyor! İşte Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı

Sezon sonunda Inter'den ayrılacak olan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. Adı sık sık büyük takımlarla anılan yıldız oyuncunun yeni durağı Arsenal olacak.

İNGİLİZLER BASTIRIYOR

Manchester City ile birlikte bu sezonun şampiyonluk adaylarından olan Arsenal'da şampiyonluk için iddialı bir kadro kuruldu. Dünya Kupası dönüşünün ardından transferler yaparak kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katacak.

HAKAN TEKLİFE SICAK

Kariyerine başka bir ülkede devam etme teklifine sıcak bakan Hakan Çalhanoğlu'nun Dünya Kupası dönüşü Arsenal'a 30 milyon Euro bedel karşılığı imza atacağı ileri sürüldü.

