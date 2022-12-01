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  4. Şampiyonluk için geliyor! İşte Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı

Şampiyonluk için geliyor! İşte Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı

01.12.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oluyor. İngiliz ekiplerinden Arsenal'ın şampiyonluk yolunda kadrosunu daha da güçlendirmek için Hakan'ı listesine aldığı öğrenildi.

Şampiyonluk için geliyor! İşte Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Sezon sonunda Inter'den ayrılacak olan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. Adı sık sık büyük takımlarla anılan yıldız oyuncunun yeni durağı Arsenal olacak.

İNGİLİZLER BASTIRIYOR

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Manchester City ile birlikte bu sezonun şampiyonluk adaylarından olan Arsenal'da şampiyonluk için iddialı bir kadro kuruldu. Dünya Kupası dönüşünün ardından transferler yaparak kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katacak.

HAKAN TEKLİFE SICAK

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Kariyerine başka bir ülkede devam etme teklifine sıcak bakan Hakan Çalhanoğlu'nun Dünya Kupası dönüşü Arsenal'a 30 milyon Euro bedel karşılığı imza atacağı ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu arsenal aday sezon ekipleri

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