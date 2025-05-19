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Şampiyonluk kutlamalarında evlilik teklifi

Zonguldak’tan Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için İstanbul’a giden Özgür Kahveci ve Fulya Yılmaz, şampiyonluğu evlilik teklifi ile taçlandırdı. Rams Park çevresinde Kahveci, sevgilisi Yılmaz’a şarkılar eşliğinde evlilik teklif ederken 'Evet' cevabını aldı.

Şampiyonluk kutlamalarında evlilik teklifi
Berker İşleyen

Galatasaray’ın dün akşam 25’inci şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yapılan kutlamalar için bugün Zonguldak’tan bazı taraftarlar İstanbul’a gitti. Kutlamalara giden Özgür Kahveci ve Fulya Yılmaz çifti, şampiyonluk kutlamalarını evlilik teklifi ile taçlandırdı. Rams Park’ta Kahveci, sevgilisi Fulya Yılmaz’a şarkılar eşliğinde evlilik teklifi etti. Yılmaz’ın ‘evet’ cevabıyla çift, birbirine sarılarak sevinç yaşadı. O anları, kutlamalarda bulunan bir başka taraftar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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