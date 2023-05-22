Şampiyonluk kutlamasına iç çamaşırsız geldi! Kevin de Bruyne'nin eşi Michele Lacroix geceye damga vurdu...

İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun şampiyonu Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City oldu. Guardiola ve öğrencileri, ligin 37'nci haftasında Nottingham Forest deplasmanına konuk olan Arsenal'in rakibine 1-0 mağlup olmasının ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i saf dışı bırakarak adını finale yazdıran İngiliz ekibi, Premier Lig'de de üst üste 3'üncü şampiyonluğunu elde etti.

MİCHELE LACROİX DAMGA VURDU

Bir gün önce yapılan kutlamalara Kevin de Bruyne'nin eşi Michele Lacroix damga vurdu. İç çamaşırı giymeden kutlamaya gelen Michele Lacroix'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

HAALAND VE DE BRUYNE ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI OLDU

Sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Norveçli oyuncu Erling Haaland, City'nin şampiyonluğunda en önemli isimlerden biri oldu. Premier Lig'de 33 maçta forma giyen 22 yaşındaki golcü, 36 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Kevin De Bruyne de şampiyonluk yolunda yaptığı asistlerle takımını sırtladı. Ligde toplamda 30 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 7 gol ve 18 asistlik katkı vererek şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Manchester City, Arsenal'in Nottingham Forest'a 1-0 kaybetmesiyle gelen şampiyonluk sonrası, Premier Lig'de üst üste 3'üncü şampiyonluğunu yaşadı. Toplamda 9 şampiyonluğa ulaşan City, Pep Guardiola yönetiminde de son 5 yılda 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.



