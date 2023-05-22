SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Şampiyonluk kutlamasına iç çamaşırsız geldi! Kevin de Bruyne'nin eşi Michele Lacroix geceye damga vurdu...

Şampiyonluk kutlamasına iç çamaşırsız geldi! Kevin de Bruyne'nin eşi Michele Lacroix geceye damga vurdu...

22.05.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 37'nci haftasında Arsenal'in deplasmanda Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olmasının ardından şampiyonluğunu ilan etti. Takımın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olan Kevin de Bruyne'nin eşi Michele Lacroix, kutlamalara iç çamaşırı giymeden geldi ve geceye damga vurdu.

Şampiyonluk kutlamasına iç çamaşırsız geldi! Kevin de Bruyne'nin eşi Michele Lacroix geceye damga vurdu...
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun şampiyonu Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City oldu. Guardiola ve öğrencileri, ligin 37'nci haftasında Nottingham Forest deplasmanına konuk olan Arsenal'in rakibine 1-0 mağlup olmasının ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i saf dışı bırakarak adını finale yazdıran İngiliz ekibi, Premier Lig'de de üst üste 3'üncü şampiyonluğunu elde etti.

MİCHELE LACROİX DAMGA VURDU

asd

Bir gün önce yapılan kutlamalara Kevin de Bruyne'nin eşi Michele Lacroix damga vurdu. İç çamaşırı giymeden kutlamaya gelen Michele Lacroix'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

HAALAND VE DE BRUYNE ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI OLDU

bir-goren-bir-daha-bakti-de-bruyne-nin-esi-15936267_8217_m

Sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Norveçli oyuncu Erling Haaland, City'nin şampiyonluğunda en önemli isimlerden biri oldu. Premier Lig'de 33 maçta forma giyen 22 yaşındaki golcü, 36 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Kevin De Bruyne de şampiyonluk yolunda yaptığı asistlerle takımını sırtladı. Ligde toplamda 30 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 7 gol ve 18 asistlik katkı vererek şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

kevin-de-bruyne-manchester-city-819405763-1

Manchester City, Arsenal'in Nottingham Forest'a 1-0 kaybetmesiyle gelen şampiyonluk sonrası, Premier Lig'de üst üste 3'üncü şampiyonluğunu yaşadı. Toplamda 9 şampiyonluğa ulaşan City, Pep Guardiola yönetiminde de son 5 yılda 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Min-Jae'nin yeni adresi belli oldu!Kim Min-Jae'nin yeni adresi belli oldu!
El Salvador'daki futbol maçında facia: 12 ölü!El Salvador'daki futbol maçında facia: 12 ölü!
Emre Belözoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oldu!Emre Belözoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kevin De Bruyne manchester city premier lig yaşında sezon erden

En Çok Okunan Haberler

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

Ümraniyespor küme düşerken kahkahaya boğdu!

Ümraniyespor küme düşerken kahkahaya boğdu!

Galatasaray'da şampiyonluk primi için ödemeler hazırlandı!

Galatasaray'da şampiyonluk primi için ödemeler hazırlandı!

Icardi'nin bonservisi ve maaşı belli oldu!

Icardi'nin bonservisi ve maaşı belli oldu!

Şenol Güneş ateş püskürdü!

Şenol Güneş ateş püskürdü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.