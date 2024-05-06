Şampiyonluk maçında ortalık savaş alanına döndü! 1'i futbolcu 3 yaralı var...

Demre ilçesinde düzenlenen ve Bölgesel Amatör Lig’e yükselme şansı tanıyan Süper Amatör Lig mücadelesi, maç öncesi yaşanan taraftar olayları sebebiyle başlamadan ertelendi. Beymelek Belediye Spor ile Kaş Kınık Spor arasındaki kritik karşılaşma, Demre Stadyumu’nda gerçekleşecekti. Ancak, rakiplerini mağlup etmeye çalışan iki takımın taraftarları arasında çıkan olaylar, maçın ertelenmesine neden oldu.

TARAFTARLAR ARASINDA ÇIKAN KAOS

Pazar günü saat 15.30’da başlaması planlanan ve liderlik mücadelesi içeren bu önemli karşılaşma öncesi, özellikle Kaş Kınık Spor taraftarları yer aldıkları bölümde gerginlik yarattı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı saha tellerini yıkan taraftarlar, ardından sahaya meşaleler ve taşlar atmaya başladı. Bu durum, bir futbolcu da dahil olmak üzere üç kişinin yaralanmasına yol açtı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN MÜDAHALE

Yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saha dışı çatışma alanına dönerken, polis, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak taraftarları ayırmaya çalıştı. Bu sırada, stada yakın bir bölgede meşalelerden kaynaklandığı düşünülen bir yangın çıktı, fakat itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Ayrıca, atılan taşlar sebebiyle bazı araçların camları zarar gördü.

YETKİLİLER ARAYA GİRDİ

Olaylar, iki ilçenin belediye başkanları ve kulüp başkanlarının devreye girmesiyle yatıştırıldı. Ancak, yaşananlar nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Bu karar, takımların ve taraftarların güvenliği düşünülerek alındı. Yöneticiler ve yetkililer, benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin artırılacağını belirtti.





