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Şampiyonun sponsoru Rent Go, sahalardaki yolculuğuna devam ediyor

28.05.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunalar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Tuna: - "Başkan Ağaoğlu’nun sezon başında sponsorluğumuzun uğur getirmesi dileğinin gerçekleşmesinden dolayı ayrıca mutluyuz" - "Trabzonspor sezonu şampiyonlukla kapattı, Rent Go’nun sezonu ise yeni başlıyor. Sezon sonunda biz de hedeflerimize ulaşmak için, koşullar ne olursa olsun yılmadan çalışmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Tunalar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Tuna, "Trabzonspor sezonu şampiyonlukla kapattı, Rent Go’nun sezonu ise yeni başlıyor. Sezon sonunda biz de hedeflerimize ulaşmak için, koşullar ne olursa olsun yılmadan çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Rent Go'dan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor’un son derece zorlu bir mücadelenin ardından ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, başta Trabzon olmak üzere ülke genelinde hatta dünyanın birçok şehrinde görkemli bir şekilde kutlanmıştı.

Trabzonspor’un 2021-2022 Türkiye Süper Lig Kupası’nı müzesine taşımasıyla birlikte yaşanan sevinç, Bordo-Mavili renklerin futbol camiası içerisinde ifade ettiği değeri bir kez daha somut biçimde ortaya koydu.

Tıpkı Trabzonspor gibi Trabzon’dan ülke geneline erişme başarısını gösteren Rent Go, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda Trabzonspor’un yanında yer aldı.

Önceki yıllarda çeşitli reklam ve sponsorluk çalışmaları ile Bordo-Mavili takıma destek olan Rent Go, Trabzonspor’un bir kez daha şampiyonluk sevincini yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise takımın araç kiralama sponsoru olarak destek verdi.

Sponsorluğun yanı sıra Trabzonspor’a gönül veren müşterileri için de çeşitli kampanyalar düzenleyen Rent Go, önümüzdeki iki yıl daha Trabzonspor formasında yer almaya devam edecek.

- Ortak umut gerçeğe dönüştü

Açıklamaya göre, geçen ekim ayında Trabzonspor MAY tesislerinde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Tunalar Şirketler Topluluğu’nun bir şirketi olan Rent Go’nun kulübümüze verdiği bu destek çok kıymetli, iş birliğinin bize uğur getireceğine inancımız yüksek. Yıl sonunda şampiyonluk kupasını birlikte kutlamayı umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Tunalar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Tuna da değerlendirmesinde, "Trabzonspor ile Rent Go markalarını bir araya getirmenin sevincini yaşıyoruz. Trabzonspor’un şampiyonluk yolculuğuna katkıda bulunmak bizim adımıza büyük mutluluk olacak." mesajını paylaşmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuna, şunları aktardı:

"Ortak umudun gerçeğe dönüşmesi, güç birliği yapmakla mümkün. İki Trabzon doğumlu markanın başarılı bir dönemden geçtiğini ifade etmekten memnuniyet duyuyorum. Başkan Ağaoğlu’nun sezon başında sponsorluğumuzun uğur getirmesi dileğinin gerçekleşmesinden dolayı da ayrıca mutluyuz. Trabzonspor’un haklı şampiyonluğunu gönülden kutluyoruz.

Şampiyonun yanında ve şampiyonluk formasında yerimizi almaktan gurur duyuyoruz. Özellikle formaya ay yıldızı takacağımız 2023 sezonunda gururumuz daha da katlanacak. Trabzonspor sezonu şampiyonlukla sezonu kapattı, Rent Go’nun sezonu ise yeni başlıyor. Sezon sonunda biz de hedeflerimize ulaşmak için, koşullar ne olursa olsun yılmadan çalışmaya devam ediyoruz."

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