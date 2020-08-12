YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Samsat’ta deprem sonrası normalleşme çalışmaları

Samsat’ta deprem sonrası normalleşme çalışmaları

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde depremin izleri silme çalışmaları aralıksız devam ediyor.2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde hasar meydana gelen ilçede depremin izleri silinmeye çalışılıyor.Ağır hasarlı olarak tespit edilerek yıkılan evlerin molozları sağlıksız ve çirkin görünümü Samsat Belediyesi bu molozları ilçe dışına taşıyarak yerini temiz toprak ile ortadan kaldırıyor.Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, depremlerden kalan molozları temizlerken bir yandan da sosyal hayatı normalleştirme kapsamında park, spor ve mesire alanları oluşturduklarını ifade etti.Başkan Fırat, "Samsat’ta insanlar depremle yatıp depremle kalkıyor.

Samsat’ta deprem sonrası normalleşme çalışmaları

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde depremin izleri silme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde hasar meydana gelen ilçede depremin izleri silinmeye çalışılıyor.
Ağır hasarlı olarak tespit edilerek yıkılan evlerin molozları sağlıksız ve çirkin görünümü Samsat Belediyesi bu molozları ilçe dışına taşıyarak yerini temiz toprak ile ortadan kaldırıyor.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, depremlerden kalan molozları temizlerken bir yandan da sosyal hayatı normalleştirme kapsamında park, spor ve mesire alanları oluşturduklarını ifade etti.
Başkan Fırat, "Samsat’ta insanlar depremle yatıp depremle kalkıyor. Bu psikolojiden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bunun için enkazları temizleyerek depremin izlerini silmeye çalışıyoruz. 3 bin kamyon molozu ilçe dışına taşıdık ve bunların yerine bitki yetiştirilebilecek, temiz toprakla dolduruyoruz. Boş alanlarımızı da park, spor alanı veya mesire alanı olarak düzenlemeye çakışıyoruz. Yeni yapmakta olduğumuz parka geçtiğimiz aylarda Van’ın Çaldıran ilçesinde şehit olan hemşerimiz, Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir’in ismini vereceğiz" diye konuştu.

Samsat’ta deprem sonrası normalleşme çalışmaları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor

Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:33
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:31
Yatsı
20:56

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ertaş Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Akel Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı

Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.