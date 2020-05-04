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Samsat’ta evde kalan çocuklara kitap dağıtıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.05.2020 17:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile evden çıkamayan çocuklara kitap dağıtıldı.Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullarda eğitim-öğretime ara verilmesi ve 20 yaş altı olduklarından dolayı evde kalan öğrenci ve velilerine Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap dağıtıldı.Samsat ilçe merkezi ve bağlı köylerinde ikamet eden öğrencilerin zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri amacıyla, öğrencinin seviyelerine göre kitaplar tespit edilerek, dezenfekte edilmiş kitaplar Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve diğer idareciler tarafından öğrencilere teslim edildi.Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, öğretmen ve idarecilerin bireysel çabaları ile çocukların zamanlarını verimli geçirebilmeleri ve psikolojik olarak rahat olabilmeleri için çaba sarf edildiğini söyledi.Akın, "Virüs salgınından dolayı eğitim-öğretime ara verildi.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile evden çıkamayan çocuklara kitap dağıtıldı.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullarda eğitim-öğretime ara verilmesi ve 20 yaş altı olduklarından dolayı evde kalan öğrenci ve velilerine Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap dağıtıldı.
Samsat ilçe merkezi ve bağlı köylerinde ikamet eden öğrencilerin zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri amacıyla, öğrencinin seviyelerine göre kitaplar tespit edilerek, dezenfekte edilmiş kitaplar Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve diğer idareciler tarafından öğrencilere teslim edildi.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, öğretmen ve idarecilerin bireysel çabaları ile çocukların zamanlarını verimli geçirebilmeleri ve psikolojik olarak rahat olabilmeleri için çaba sarf edildiğini söyledi.
Akın, "Virüs salgınından dolayı eğitim-öğretime ara verildi. Öğrencilerimiz 20 yaş altı olunca sokağa çıkamıyorlar. Deprem nedeni ile birçok ailemiz konteynerlerde yaşıyorlar. Bu anlamda öğrencilerimiz zor günler geçiriyorlar. Bu öğrencilerimizi ziyaret ederek moral desteği vermekte ve zamanlarını iyi değerlendirmeleri için kitaplar hediye etmekteyiz. Bu kitapların bütün aile bireylerinin okumalarını tavsiye etmekteyiz. Hep birlikte biraz daha sabır göstererek bu zor süreci atlatacağız inşallah" diye konuştu.

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