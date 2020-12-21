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Samsat’ta şehitler çeşmesi yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.12.2020 15:47 | Son Güncelleme

İsminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş gördüğü bir rüya üzerine Adıyaman’ın Samsat ilçe merkezinde bir çeşme yaptırarak şehitler çeşmesi ismini verdi.Çeşmeyi hizmete sunan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, sahabe şehri Samsat ilçesinde tarihi bir görünümü olan çeşme yaptırılmasının sevindirici olduğunu, isminin şehitler çeşmesi olmasının ise ayrıca takdire değer olduğunu söyledi.

Samsat’ta şehitler çeşmesi yapıldı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş gördüğü bir rüya üzerine Adıyaman’ın Samsat ilçe merkezinde bir çeşme yaptırarak şehitler çeşmesi ismini verdi.
Çeşmeyi hizmete sunan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, sahabe şehri Samsat ilçesinde tarihi bir görünümü olan çeşme yaptırılmasının sevindirici olduğunu, isminin şehitler çeşmesi olmasının ise ayrıca takdire değer olduğunu söyledi. Başkan Fırat, "İsminin açıklanmasını istemeyen bir hanımefendi bize başvurarak çeşme yapımı için yer istedi. Bu hanımefendinin varlıklı biri olmadığını hatta rahmetli annesinden kendisine yadigar kalan yüzüğü satarak çeşme yapımında kullandığını öğrendik. Kendisi rüyasında bir şehidin kendisine bir tas su verdiğini görmüş ve buranın Samsat olduğunu yorumlamış. Bu nedenle kendisi Samsatlı olmadığı halde Samsat ilçemizde kıt imkanları ile bir çeşme yaptırdı. Allah hayrını kabul etsin diyoruz. Gerçekten de Samsat ilçemiz birçok medeniyetlere merkez olmuş, İslam’ın doğuşundan itibaren Müslüman olmuştur. Sahabe Safvan Bin Muattal’ın şehit olduğu ve metfun bulunduğu topraklardır Samsat ilçemiz" diye konuştu.

Samsat’ta şehitler çeşmesi yapıldı

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