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Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2021'de 1 milyon 623 bin 233 çağrı geldi

11.02.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2021'de 1 milyon 623 bin 233 çağrı geldi

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2021'de 1 milyon 623 bin 233 çağrı geldiği bildirildi.

Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 7 kuruma ait çağrı numaralarının "112" altında toplanmasının birinci yılı dolayısıyla Samsun'da etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte "112 Acil Çağrı Merkezi" altında toplanan jandarma, itfaiye, ambulans, AFAD, polis, orman yangın ve sahil güvenlik kurumlarının araç ve teknik ekipmanlarıyla stantlar açıldı.

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili İnanç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, çağrı merkezlerine geçen yıl 1 milyon 623 bin 233 çağrı alınarak, 427 bin 973 acil duruma müdahale edildiğini söyledi.

11 Şubat'ın "112 Günü" olarak kutlandığını anlatan Yılmaz, 112'nin bilinirliğinin artması için Cumhuriyet Meydanı'nda üç gün boyunca etkinlik yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne alınan ambulans ve diğer araçların hizmete sunulması dolayısıyla Vali Vekili İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever'in katılımıyla kurdele kesildi.

Etkinliğe katılanlar, daha sonra stantları gezerek bilgi aldı.

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