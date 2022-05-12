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Samsun 6. İnşaat Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

12.05.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun 6. İnşaat Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 6. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Asansör, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı açıldı.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarların ekonomiye sağladığı katkıya dikkati çekti.

İnşaat sektörünün de ekonomiye önemli katkı sağladığını vurgulayan Dağlı, "İnşaat alanında Türkiye, rekabetçi bir güçte. Rekabetçi, güçlü olduğumuz alanlarda ilerlemeye devam etmek durumundayız. Dar kalıplara, dar alanlarda sıkışıp kalmamızın bir anlamı yok. Bir an önce dışarıya açılmak durumundayız. Yeni imkanlar, yeni umutlar bizi bekliyor. Bu manada sektör temsilcilerine çağrıda bulunmak istiyorum. Yurt dışı yatırımlar hızlandırılmalı." dedi.

Dağlı, inşaat sektörünün yapı elemanlarına dönük üretiminin de Samsun'da artırılması gerektiğini dile getirerek, "Bunları yapabilecek gücümüz de kapasitemiz de imkanımız da var. Lojistik imkanımız ise en güzeli. Limanımız, demir yolumuz, kara yollarımız, hepsi mükemmel. Bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir de fuarın kente ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fuarın 83 firma ile yüzlerce markanın katılımıyla gerçekleştiğini belirten Gökdemir, "Prefabrik evlerden kapıya, mutfak dolabından yangın dolabına kadar aklınıza gelebilecek inşaat sektörüyle ilgili tüm malzemeler burada bulunmakta." ifadesini kullandı.

Fuar için yurt içi ve yurt dışında tanıtımlar yaptıklarını anlatan Gökdemir, "Karadeniz ağırlık olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinden ziyaretçi bekliyoruz. Bunun dışında TÜYAP'ın yurt dışı ofisleri, Ticaret Bakanlığımızın müşavirlikleri kanalıyla yurt dışında pazarlama ve tanıtım çalışmaları yaptık. Gürcistan'dan Uganda'ya kadar 15 ülkeden gelişini kesinleştirmiş alım heyetlerimiz, profesyonellerimiz mevcut. Bunlar yoluyla da fuarımızın ihracata önemli katkı sağlayacağını, sektöre önemli hareket getireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarda katılımcılar, firmaların stantlarını gezdi. Fuar, 15 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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