Samsun Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Ahilik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler anıta çelenk sundu. Akabinde tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Törenin ardından protokol üyeleri Samsun Valiliğine geçerek burada Vali Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.

“AHİLİĞİ UNUTTURMAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Anıttaki törende konuşan SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, “Ahilik Haftası’nı her sene kutladığımız gibi bu sene de kutluyoruz. Bugün çelenk koyarak başladık. Esnaf ziyaretleri ve panellerimiz olacak. Akabinde ise Yabancılar Çarşısı’nın ortasına ise kutlamalarımızı yapacağız. Yılın ahisine kaftan giydireceğiz. Ahi pilavımızı dağıtacağız. Her yıl yapılıyor ve güzel bir şekilde geçiyor. Ahiliği unutturmamaya çalışıyoruz. Esnafımızın Ahi kurallarına göre çalışmalarını hatırlatmaya çalışıyoruz. Esnafımızı için güzel bir hafta oluyor” dedi.

Anıttaki törene il müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

