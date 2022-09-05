YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir TEKNOFEST KARADENİZ'İ değerlendirdi:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir TEKNOFEST KARADENİZ'İ değerlendirdi:

05.09.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Altı gün boyunca coşku hiç dinmedi. İnsanlarda müthiş bir heyecan vardı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında kentte gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi.

Demir, yazılı açıklamasında, Samsun'un TEKNOFEST KARADENİZ'e yaptığı ev sahipliği ile isminden söz ettirdiğini belirtti.

TEKNOFEST KARADENİZ süresince Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın tarihi bir kalabalığa tanıklık ettiğini vurgulayan Demir, "Altı gün boyunca coşku hiç dinmedi. İnsanlarda müthiş bir heyecan vardı. Yoğunluk, ilgi üst düzeydeydi. TEKNOFEST amaca hizmet etti. Bütün bölgede, özellikle Samsun'da vatandaşlarımızda, gençlerimizde müthiş bir vizyon değişimi getirecek." ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışmalarının TEKNOFEST ile örtüştüğünü vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bilgiyi, teknolojiyi öne çıkaran vizyon projelere verdiğimiz değer çok daha anlaşılır hale geldi. Belediye Başkanı olarak bu şehrin en mutlu insanı bugünlerde benim herhalde. 22 yıllık siyasi hayatımda bakanlık, milletvekilliği yaptım. Birçok organizasyon düzenledik. Ama bu TEKNOFEST KARADENİZ bambaşka geçti. Ben de ömrümün en heyecanlı en güzel günlerini geçirdim. Emeği geçen herkesi, tüm paydaşları tebrik ediyorum. Belediye çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı da bu ilgiden dolayı canıgönülden kutluyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı
Batman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için törenBatman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için tören
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Teknofest

Samsun Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
05:58
Öğle
12:39
İkindi
16:16
Akşam
19:09
Yatsı
20:33

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazartesi

Saadet Eczanesi
Ilkadim
Bankalar Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Canik
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Derecik Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.