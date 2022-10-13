Samsun Büyükşehir Belediyesi 675 dönüm arazide güneş enerji santrali kuracak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 675 dönüm arazide 30 yıl boyunca elektrik üretecek güneş enerji santrali (GES) kurmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeyinde en büyük GES'in kurulması için proje hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesi tükettiği elektriği güneş ve rüzgar enerjisinden elde etmeyi hedefliyor. GES projesi için ihale sürecinin tamamlanmasını bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ihalede beklenen fiyatın oluşmaması halinde yatırımı şehre kendisi kazandıracak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı uhdesinde Büyükalan Mahallesi'nde 675 dönüm alanda hayata geçecek projeyle 30 yıl boyunca elektrik üretilebilecek.

İlk etapta 45 megavat gücünde olacak tesisle elektrik tüketiminde yılda 100 milyon liralık kazanç sağlanması bekleniyor. GES yatırımının başlamasının ardından rüzgar enerji santrali (RES) proje çalışmaları da hızlandırılacak. Büyükşehir Belediyesi, bundan da yılda 30 milyon lira kazanç sağlamayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, insanların yenilenebilir enerji kaynaklarından olabildiğince istifade etmek zorunda olduğu bir dönemden geçtiğine işaret etti.

GES projesinin de bunlardan biri olduğunun altını çizen Demir, "Şehrimizin geleceği açısından çok önemli bir yatırım olacak. Tüm hazırlıklarımızı yaptık ve ihale sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Böylelikle proje yatırımının startını vermiş olacağız. Aksi bir durum yaşarsak Türkiye’de bir ilke daha imza atarak belediye olarak santrali biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

