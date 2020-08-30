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Samsun Büyükşehir Belediyesi ailelere umut oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 30.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM), bugüne kadar 80 ailenin yuvasını dağılmaktan kurtardı.Aile yapısının parçalanmaması ve sağlıksız ortamda çocukların yetişmemesi amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde geçen yıl Aralık ayında kurulan SADEM ile 8 ayda 80 ailenin yuvası dağılmaktan kurtarıldı.SADEM ile çiftlere yönelik doğru iletişim ve büyükşehir belediyesi tarafından verilen sosyo-ekonomik desteklerle çiftler arası problemlerin büyük ölçüde çözüldüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, açıklamalarda bulundu.Belediye olarak vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:“Psikolojik danışman olan uzman arkadaşlarımızın verdiği desteklerle hedefimiz boşanmaları başlamadan çözmek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ailelere umut oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM), bugüne kadar 80 ailenin yuvasını dağılmaktan kurtardı.
Aile yapısının parçalanmaması ve sağlıksız ortamda çocukların yetişmemesi amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde geçen yıl Aralık ayında kurulan SADEM ile 8 ayda 80 ailenin yuvası dağılmaktan kurtarıldı.
SADEM ile çiftlere yönelik doğru iletişim ve büyükşehir belediyesi tarafından verilen sosyo-ekonomik desteklerle çiftler arası problemlerin büyük ölçüde çözüldüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, açıklamalarda bulundu.
Belediye olarak vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:
“Psikolojik danışman olan uzman arkadaşlarımızın verdiği desteklerle hedefimiz boşanmaları başlamadan çözmek. SADEM ailelerimize adeta bir umut oldu. Şu ana kadar boşanma sürecine giren ve bize başvuru yapan 80 ailemizin yuvasının dağılması önlendi. En önemli hedefimiz aileyi muhafaza etmek ve sorunu boşanma süreci başlamadan çözmek. Merkezimizin içerisinde psikolog ve sosyologlarımız var. Hepsi işinde uzman arkadaşlarımız. Yapılan danışmanlık görüşmeleri ve verilen desteklerle gördük ki kendi içinde çözülemeyen incir çekirdeğini doldurmayan sorunun farklı bir bakış açısıyla çözüldüğüne ve ailelerimizin dağılmadan kurtarıldığına şahit olduk.”

Samsun Büyükşehir Belediyesi ailelere umut oldu

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