Samsun Büyükşehir Belediyesinden eğitim hizmeti

Samsun Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalında, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrencilere verilen çevrimiçi dersleri 9 bin öğrencinin takip ettiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, SBB TV YouTube kanalında 11 Ocak'ta başlayan canlı dersleri takip eden öğrenci sayısının 8 günde 9 bine ulaştığına işaret edildi.
Açıklamada, bu yıl 6 Haziran'da yapılması planlanan LGS'ye Türkiye genelinde 1 milyon 400 bin, Samsun'da ise 18 bin 314 öğrencinin gireceği aktarılarak, "Pandemi süreci sebebiyle evlerinden çıkamayan öğrenciler sınava uzaktan eğitimle hazırlanıyor. Öğrencilerin takviye bilgi ihtiyacı sebebiyle "Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi"ni başlatan Büyükşehir Belediyesi, online derslerle öğrencilerinin konu tekrarı ve soru eksikliklerini gidermelerine yardımcı olmayı amaçlıyor." ifadesine yer verildi.
SBB TV'de 16 hafta sürecek derslerde hafta içi her gün Türkçe, matematik ve fen bilimleri konularının işlendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"LGS adayı 8. sınıf öğrencilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 12 özel eğitim kurumundan gönüllü 24 öğretmenle buluşturuyoruz. Ücretsiz derslere olan ilgi ise her geçen gün giderek artıyor. 11 Ocak'ta başlayan özel ders formatındaki online dersleri izleyen öğrenci sayısı 8 günde 9 bine ulaştı. Buna göre, LGS adaylarının yüzde 50'si sınava SBB TV takviye derslerini takip ederek hazırlanıyor."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrenciler ve veliler adına büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Geleceğin teminatı öğrencilerin en iyi şekilde eğitimi almalarını istediklerini ifade eden Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Projenin tüm kademedeki öğrencileri de kapsar hale getirilmesi ve Türkiye geneline yayılması için çalışma başlatacağız. Online canlı derslerimizi, her gün 9 bin öğrencimiz takip etmektedir. İzlenme ve video tıklanmada bu rakama ulaşmak eğitim anlamında sevincimizdir. Dolayısıyla projemiz, 8 günde başarıya ulaşmıştır. Bu şekilde Samsun'un en uzak ilçesindeki öğrencilerimize özel ders aldırmış oluyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde daha fazla öğrencimiz istifade edecek."
Öğrencilerin salgın sürecini evlerinde geçirdiğini hatırlatan Demir, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz LGS'ye en iyi şekilde hazırlanmak için de ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Tüm öğrencilerimize hayatlarının ilk sınavı için kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Lakin onların eğitim mücadeleleri için bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Hem eksikliklerini görmelerini sağlayıp tamamlamalarına yardımcı olmak ve öğrendiklerini pekiştirmek için ücretsiz online canlı ders vermeyi ön gördük. Dersleri takip etmeleri karşılığında onları ödüllendirmek için de ders sırasında verdiğimiz şifreleri birleştirip çözen öğrencilerimize teşvik amaçlı hediyeler takdim ediyoruz."