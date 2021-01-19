Samsun Büyükşehir Belediyesinden eğitim hizmeti

Açıklamada, bu yıl 6 Haziran'da yapılması planlanan LGS'ye Türkiye genelinde 1 milyon 400 bin, Samsun'da ise 18 bin 314 öğrencinin gireceği aktarılarak, "Pandemi süreci sebebiyle evlerinden çıkamayan öğrenciler sınava uzaktan eğitimle hazırlanıyor. Öğrencilerin takviye bilgi ihtiyacı sebebiyle "Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi"ni başlatan Büyükşehir Belediyesi, online derslerle öğrencilerinin konu tekrarı ve soru eksikliklerini gidermelerine yardımcı olmayı amaçlıyor." ifadesine yer verildi.

"LGS adayı 8. sınıf öğrencilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 12 özel eğitim kurumundan gönüllü 24 öğretmenle buluşturuyoruz. Ücretsiz derslere olan ilgi ise her geçen gün giderek artıyor. 11 Ocak'ta başlayan özel ders formatındaki online dersleri izleyen öğrenci sayısı 8 günde 9 bine ulaştı. Buna göre, LGS adaylarının yüzde 50'si sınava SBB TV takviye derslerini takip ederek hazırlanıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrenciler ve veliler adına büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Geleceğin teminatı öğrencilerin en iyi şekilde eğitimi almalarını istediklerini ifade eden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Projenin tüm kademedeki öğrencileri de kapsar hale getirilmesi ve Türkiye geneline yayılması için çalışma başlatacağız. Online canlı derslerimizi, her gün 9 bin öğrencimiz takip etmektedir. İzlenme ve video tıklanmada bu rakama ulaşmak eğitim anlamında sevincimizdir. Dolayısıyla projemiz, 8 günde başarıya ulaşmıştır. Bu şekilde Samsun'un en uzak ilçesindeki öğrencilerimize özel ders aldırmış oluyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde daha fazla öğrencimiz istifade edecek."