Samsun Büyükşehir Belediyesinden Giresun’a destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Giresun’da meydana gelen sel felaketinin yaralarının sarılması için 2 iş makinesini ve 6 personelini bölgeye gönderdi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için de 3 dalgıç ve 3 cankurtaran Giresun’a sevk edildi.

Giresun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanın yaralarını sarmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi de seferber oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatı ile Büyükşehir Belediyesinden de ekipler sevk edildi. 2 iş makinesi ve 6 personelin yanı sıra, İtfaiye Daire Başkanlığından da 3 dalgıç ve 3 cankurtaran bölgeye gönderildi. Temel ihtiyaç malzemeleri noktasında da elinden gelen desteği sağlamaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, Giresun’a bir tır ambalajlı su gönderdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyerek şunları söyledi:

“Samsun olarak Giresun halkının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimiz tüm birimleriyle orada. Yaraların sarılması için gerekli her türlü çalışma yapılmakta. Bizler de her zaman Giresun halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm Giresun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”



