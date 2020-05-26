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Samsun Büyükşehir Belediyesinden özel halk otobüslerine yakıt desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 26.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesinden özel halk otobüslerine yakıt desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu alan özel halk otobüslerine yakıt desteği verecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı genelge ile kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başlayan özel halk otobüsleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Hem yolcu kapasitelerinin düşmesi hem de 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle gelirleri azalan özel halk otobüslerine yakıt desteği verilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu taşıma hizmeti veren 106 otobüs için yakıt desteği verecek.

Salgın sürecinin esnaf tarafından en az hasarla atlatılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizden ruhsat alarak veya hat kiralayarak toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerimize, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz yürütülebilmesi için yakıt desteği vereceğiz. Bugünleri el birliğiyle atlatacağız." ifadelerini kullandı.

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