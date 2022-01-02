YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Büyükşehir Belediyesinden vatandaşlara psikososyal destek

Samsun Büyükşehir Belediyesinden vatandaşlara psikososyal destek

02.01.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: - "Aile Danışma ve Eğitim Merkezimiz, çok sayıda ailemizin dağılmasını önledi"

Samsun Büyükşehir Belediyesi, duygularını yönetmekte zorlanan vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'nin (SADEM) danışmanlık hizmetlerinden yüzlerce birey ve ebeveyn faydalandı.

İlköğretim çağındaki öğrencilerden 65 yaş üstü kişilere kadar geniş bir yelpazede danışmalık hizmeti verilen merkezden 2020 yılında 230 kişi, 2021 yılında ise 1299 kişi danışmanlık hizmeti aldı.

Görüşmeler sayesinde 2021 yılında 100'ün üzerinde çift boşanmaktan vazgeçti, 250 aile içi şiddet sona erdi, 210 genç teknoloji bağımlılığı ve 207 kişi de "beynin gerçeği yansıtmayan bağlantılar kurması" olarak adlandırılan "bilişsel çarpıtma"dan kurtuldu.

Aile içi şiddet ve sosyal öğrenme ilişkisi, şiddeti önleyici tedbirler, teknoloji bağımlılığı ve ekran kullanımı, bilişsel çarpıtmalar, sınav stresi ve stresle başa çıkma, öfke ve öfke kontrolü, Türk kültürü ve aile gibi konulara ilişkin düzenlenen 12 psikososyal eğitime, toplamda 1100 kişi katıldı.

SADEM'de görevli uzman psikolog Emrah Talay, aile danışmanlık ve psikososyal destek eğitimlerine, ihtiyaç duyan herkesin katılabileceğini vurguladı.

Salgın sürecinde ilkokul, ortaokul, lise dönemindeki çocukların ve gençlerin, cep telefonu, dijital ve sosyal medya bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, sınav korkusu, kendine güven gibi bir takım duygusal ve davranışsal sorunlar yaşayabildiğine işaret eden Talay, şöyle devam etti:

"Evlilikte ebeveynler arasında çeşitli nedenlerle iletişim bozukluğu, aile içi çatışma, tartışma ve kavga gibi problemler görülmekte, bunlar çiftlerin boşanmalarına sebebiyet verebilmektedir. Yaşlılarımızda ise hastalık kaygısı, güvensizlik, korku, kaygı, yalnızlaşma, içe kapanma, değersizlik hissi görülebilir. SADEM olarak bizler de bu sorunları yaşayan bireylerle görüşerek aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Onları rahatlatmaya ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda eğitimlerimiz çözüm anlamında fayda sağlamaktadır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de çocuk, genç, ebeveyn ve yaşlıların, toplumun temel direkleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aile ise bunları bir arada tutan en büyük güçtür. Dolayısıyla aile içi veya bireysel anlamda yaşanan sorunların, büyümeden çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmak, sosyal belediyecilik anlamında vazifemizdir. Bu manada faaliyetlerine devam eden Aile Danışma ve Eğitim Merkezimiz, ihtiyaç duyan tüm fertlerimizin adeta imdadına yetişmektedir. Çok sayıda ailemizin dağılması önlenerek, çocukların ve gençlerimizin gelecekle ilgili mağduriyetleri engellenmekte, duygusal anlamdaki sıkıntıların aşılmasıyla başarı artırılmakta, yaşam koşulları negatiften pozitif yöne döndürülmektedir. Bu açıdan merkezimiz amacına ulaşmaktadır. Ekiplerimize özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" paneline katıldı:Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" paneline katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:54
Öğle
12:44
İkindi
15:03
Akşam
17:23
Yatsı
18:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Piazza Eczanesi
Ilkadimcanik
Bektaş Eczanesi
Ilkadimcanik
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadimcanik
Derebahçe Eczanesi
Ilkadimcanik
Cedit Eczanesi
Ilkadimcanik
Ketenci Eczanesi
Ilkadimcanik
Ecem Eczanesi
Atakum
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.