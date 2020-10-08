YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden voleybol altyapısına büyük destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden voleybol altyapısına büyük destek

SAMSUN HABERLERİ  | 08.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, altyapısını güçlendiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden voleybol altyapısına büyük destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, altyapısını güçlendiriyor. Başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefleyen kulüp, voleybol altyapısına ciddi yatırım yapıyor. Çeşitli kategorilerde 80 sporcunun yer aldığı voleybol branşında, hazırlık çalışmalarının ardından antrenmanlar başladı.
Güçlü altyapısıyla Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olan Samsun, büyükşehir belediyesinin çalışmalarıyla sporcu yetiştiren şehir haline dönüşüyor. Sportif branşlarda açılacak okullarda yetiştirilerek milli sporcuları bünyesine alıp başka şehirlere gitmemesini hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, liglerde de önemli başarılara imza atmayı hedefliyor. Tüm spor dallarında altyapıya yönelen Gençlik ve Spor Kulübü, geleceğin milli sporcularını müsabakalara hazırlıyor. Pandemi nedeniyle tekvando, badminton ve eskrim de milli sporcularına özel izinlerle idman yaptıran kulüp, voleybolda da altyapı hazırlıklarını tamamladı.
Gençlik ve Spor Kulübü voleybol altyapısını güçlendirerek çalışmalarına başladı. Minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde toplam 80 sporcu ile ilk antrenmanını gerçekleştiren sporcular, heyecanları ve hırslarıyla gelecek vadetti.
Genç sporcuların idmanını izleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, daha sonra da sporcularla bir araya geldi. Liglere yetiştirilecek Samsun’un öz evlatlarıyla hazırlanmak istediklerinin altını çizen Başkan Demirtaş, başarılı bir sporcu olmak için çok çalışmalarını tavsiye ederek, belediye ve kulüp olarak gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Voleybol altyapı antrenörü Vefai Bektaş ise tüm sporcuları en iyi şekilde yetiştirip, hazırlama gayreti içinde olacaklarını söyledi. Bektaş, daha güçlü hale gelerek liglere yeniden dönüldüğünde büyük başarılar elde edeceklerini de sözlerine ekledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden voleybol altyapısına büyük destek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Dürdane Beyoğlu Yasin Börü’yü dualarla andı
Dürdane Beyoğlu Yasin Börü’yü dualarla andı
Söke AK Parti yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Söke AK Parti yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Balçova EBA Destek Merkezi açıldı
Balçova EBA Destek Merkezi açıldı
Kayseri’de takla atan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı
Kayseri’de takla atan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı
Öğrencilere beslenme önerileri
Öğrencilere beslenme önerileri

Samsun Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
12:27
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Albayrak Eczanesi
Ilkadim
İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Takıda ’yarım gram’ dönemi
Takıda ’yarım gram’ dönemi
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Samsun Valiliğinden ’yardım’ açıklaması
Samsun Valiliğinden ’yardım’ açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.