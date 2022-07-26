YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak

Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak

26.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak

Samsun'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 14,4 milyon hibe desteği sağlanacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin açıklandığı Samsun'dan 2 projenin başarılı bulunarak, 14,4 milyon lira hibe desteğinin onaylandığı belirtildi.

Programın uygulanan 11 ile katkılarına dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemizin bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz, çevresine hizmet verme bakımından merkez olma işlevi taşıyan 11 ilinde uygulanan, özel bir bakanlık programı olan ve bütçesi, söz konusu 11 ilde uygulanmak üzere merkezi olarak belirlenen Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı, belirlenen illerin bölgesel çekim merkezi olma niteliğini güçlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

Samsun'a 21,2 milyon lira yatırım yapılacağı, bunun 14,4 milyon lirasının hibe olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 11,7 milyon lira bütçeli 'Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi' ile Samsun Üniversitesinin 9,5 milyon lira bütçeli 'Samsun Hava Araçları Bakım Onarım Hizmet Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Özel Sektörle İşbirliklerinin Oluşturulması' projeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından sözleşmeler imzalanarak proje uygulama dönemi başlayacak. Projelerin uygulanmasıyla, Samsun'da 21,2 milyon lira büyüklüğünde yatırım yapılmış olacak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıSamsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı zarar gördüRize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı zarar gördü
Balıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildiBalıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi

Samsun Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:17
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:06
Yatsı
21:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Salı

Ümit Eczanesi
Ilkadim
Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.