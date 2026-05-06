Canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu

Galatasaray’da bir devrin sonuna gelindiği iddiaları, camiayı derinden sarsan somut adımlarla güçleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, İstanbul defterini kapatmaya hazırlanırken, ayrılık sinyali bu kez yeşil sahalardan değil, Arjantinli yıldızın evinden geldi.

İSTANBUL'DAN MİLANO'YA BÜYÜK TAŞINMA! ICARDI EŞYALARINI TOPLADI...

Galatasaray’da şampiyonluk düğümünün çözülmeye başladığı kritik günlerde, Mauro Icardi bombası patladı. Gazeteci Serhan Türk’ün canlı yayındaki iddialarına göre; Arjantinli süper yıldız Türkiye'deki tüm özel eşyalarını koliledi ve çoktan Milano'daki evine doğru yola çıkardı.

HAZIRLIKLAR TAMAM, İSTİKAMET İTALYA

A Spor ekranlarında paylaşılan bilgilere göre, Mauro Icardi’nin Galatasaray ile olan birlikteliği sezon sonunda kesin olarak noktalanıyor. Yıldız futbolcunun sadece zihinsel olarak değil, fiziksel olarak da vedaya hazırlandığı; İstanbul’daki evinde bulunan kişisel eşyalarını toplatarak İtalya’nın Milano şehrindeki malikanesine gönderdiği öğrenildi.

"GELECEK SEZON GALATASARAY’DA OLMAYACAK"

Galatasaray muhabiri Serhan Türk, Arjantinli golcünün bu hamlesini "ayrılığın en net kanıtı" olarak yorumladı. Türk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Icardi, Türkiye'deki özel eşyalarını topladı ve hazırlıklarını tamamladı. Hepsini Milano'ya gönderiyor. Gelecek yıl Icardi ile Galatasaray’ın bir birliktelik içinde olacağını kesinlikle düşünmüyorum."

DÖRT YILLIK RÜYA BİTİYOR MU?

Sarı-kırmızılı formayla üst üste gelen şampiyonluklarda başrol oynayan ve taraftarla arasında eşi benzeri az görülür bir bağ kuran Icardi'nin, 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldığı belirtiliyor. Maaş indirimi teklifleri ve son dönemdeki formsuzluğuyla gündeme gelen Icardi için Milano, kariyerinin bir sonraki durağı ya da yeni bir transferin ara istasyonu olabilir.