Samsun'da dilenci kadın küçük çocuğunu yol ortasında bırakıp kaçtı

Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen yabancı uyruklu dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın dilenci yakalanacağını anladığı sırada 5 yaşındaki çocuğunu yol ortasına bırakıp kaçmaya çalıştı. Bir başka dilenci ise ekiplere ‘oğlumu özel eğitime götürüyordum’ diyerek kendini savundu.

Samsun Büyükşehir Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İlkadım ilçesinde bulunan birçok camide başta yabancı uyruklu dilenciler olmak üzere vatandaşların duygularını sömüren dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. 10 kişilik ekip, cami avlularında ve çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen dilencileri tespit etti.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU YOL ORTASINA BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin dilencileri yakaladığı sırada da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ekipleri uzun süre peşinden koşturan yabancı uyruklu bir kadın dilenci, yakalanacağını anladığı sırada 5 yaşındaki kız çocuğunu yol ortasına bırakıp kaçmaya çalıştı. Ekiplerce kısa sürede yakalanan kadın dilenci zabıta aracına bindirilirken yol ortasında ağlayan küçük kız çocuğunu ise zabıta ekipleri kucağına alarak "Korkma kızım" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.