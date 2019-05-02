Samsun’da ‘kelebek’ istilası! Orman Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde sahil kesimi ve yüksek yerleşim yerlerinde kelebek sürüleri ortaya çıktı. Otomobillerin camlarına ve tarım ürünlerine konan kelebekler, vatandaşları tedirgin ediyor. Sayıları hızla artan kelebeklerle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
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