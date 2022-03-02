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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Operanın Klarnetleri" konseri verecek

02.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Operanın Klarnetleri" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Operanın Klarnetleri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle düzenlenecek konser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda gerçekleştirilecek.

SAMDOB orkestrası klarnet sanatçıları Kıvanç Fındıklı, Eylül Çamlıtepe, Kayahan Karaca ile solist Buse Şaroğlu'nun yer alacağı konserde, Bela Kovacs'ın bestesi "Salute Signore Rossini", bestesi Puccini'ye, düzenlemesi Iversen Vengen'e ait "Crisantemi", bestelerini Piazzola'nın yaptığı "Historie du Tango", "Bordel 1900", "Cafe 1930", "Night Club 1960" ve "Concert d'aujourd'hui", bestesi Rivera'ya, düzenlemesi Kıvanç Fındıklı'ya ait "Vals Venezolano" ile "Contradanza", Gershwin'in bestelediği "Somebody Loves Me", bestesi Wiener'e ait "Fox Dance", bestesi Delibes'e ait "Lakme" operasından "Flower Düet" ve Falla'nın "Danse Espagnole" eserleri seslendirilecek.

Farklı klarnet çeşitleriyle dinleyenlere unutulmaz anların yaşatılacağı "Operanın Klarnetleri" konseri, 3 Mart Perşembe saat 20.00'de başlayacak.

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