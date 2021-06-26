YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konserini tekrar sahneye koydu

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konserini tekrar sahneye koydu

26.06.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konserini tekrar sahneye koydu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üç Tenor" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, sanatseverlerden gelen istek üzerine "Üç Tenor" konserini sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla gerçekleştirilen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda tekrar sahneledi.

Konserde, SAMDOB solistleri Metin Bayram, Halil Kaplan ve Gürkan Sezgin'e piyanist Diego Moccia eşlik etti.

"Üç Tenor" konserinde "New York New York", "Santa Lucia", "O Sole Mio", "La Donna e Mobile", "Funiculi Funicula," "Granada" gibi dünyaca ünlü şarkıların yanı sıra "Çalın davulları", "Karahisar Kalesi", "Sabahın seherinde" türküleri yer aldı.

Konser, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERNişan yüzüğünü parmağından çıkaran Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdüNişan yüzüğünü parmağından çıkaran Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralıSamsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 26 Haziran Cumartesi

İmsak
02:54
Sabah
04:56
Öğle
12:43
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cumartesi

Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadimcanik
Çelik Eczanesi
Ilkadimcanik
Eda Eczanesi
Ilkadimcanik
Alp Eczanesi
Atakum
Cankor Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu'ndan transfer yasağının kaldırılması için imza çağrısı:

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu'ndan transfer yasağının kaldırılması için imza çağrısı:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.