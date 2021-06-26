Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konserini tekrar sahneye koydu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üç Tenor" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, sanatseverlerden gelen istek üzerine "Üç Tenor" konserini sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla gerçekleştirilen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda tekrar sahneledi.

Konserde, SAMDOB solistleri Metin Bayram, Halil Kaplan ve Gürkan Sezgin'e piyanist Diego Moccia eşlik etti.

"Üç Tenor" konserinde "New York New York", "Santa Lucia", "O Sole Mio", "La Donna e Mobile", "Funiculi Funicula," "Granada" gibi dünyaca ünlü şarkıların yanı sıra "Çalın davulları", "Karahisar Kalesi", "Sabahın seherinde" türküleri yer aldı.

Konser, sanatseverlerin beğenisini topladı.



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