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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "tıbbi çamur tedavisi" yoğunluğu

02.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 45 santigrat dereceye kadar ısıtılan tıbbi çamur, boyun ve bel fıtığı ile kireçlenme gibi rahatsızlıkları bulunan hastaların ağrıyan bölgelerinde 20 dakika bekletiliyor - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal: - "Tedavi başladıktan sonra hastalarımızdan yoğun bir talep aldık. Önümüzdeki 2-3 hafta tamamen dolu"

İLYAS GÜN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanan tıbbi çamur tedavisi (peloidoterapi) ile kireçlenme, romatizma, bel, boyun ve eklem rahatsızlığı bulunan hastaların yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre Afyonkarahisar'dan getirilip hazırlanan tıbbi çamur, yaklaşık 45 santigrat dereceye kadar ısıtılıyor. Tıbbi çamur, daha sonra boyun ve bel fıtığı ile kireçlenme gibi rahatsızlıkları bulunan ve kas ağrısı çeken hastalara uygulanıyor.

Tıbbi çamur, hastaların ağrıyan bölgelerinde 20 dakika bekletiliyor ve 10 seans uygulanıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı Nur Gökçe Aydın, AA muhabirine, tıbbi çamur tedavisinin Karadeniz Bölgesi'nde sadece hastanelerinde uygulandığını söyledi.

Tıbbi çamur tedavisinin dejeneratif eklem hastalıklarında (kireçlenme) kullanıldığını belirten Aydın, "El ve diz kireçlenmesi, boyun ve bel fıtığı hastalarında, kas romatizmasında uygulanmaktadır. Bu tedaviyi almak için hastalarımızın Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Polikliniğinden randevu alarak muayene olmaları gerekiyor. Muayeneleri sonucunda uygun görülen hastalara tedavi için randevu verip raporunu çıkarıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu bu tedaviyi karşılıyor." dedi.

Aydın, tedavide Afyonkarahisar'dan getirilen organik ve inorganik açıdan zengin tıbbi mineralli çamuru kullandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Peloid tedavisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda, hastalarda ağrıda azalma, fiziksel fonksiyonlarda düzelme, yaşam kalitesinde artma, ağrı kesici ilaç kullanım miktarında azalma olduğu görülmüştür. Ünitemizde günde 18 hastaya tedavi uygulayabiliyoruz. Ünitemiz yeni açılmasına rağmen hastalarımız tarafından büyük ilgi ve talep görmekte. Zamanla ünitemizi genişleterek daha fazla hastaya hizmet vermeyi ümit etmekteyiz."

- "Önümüzdeki 2-3 hafta tamamen dolu"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal da hastanelerinde birçok alanda hizmet verildiğini, bunlardan birinin de tıbbi çamur tedavisi olduğunu söyledi.

Bu ünitede kas ağrısı ve kronik ağrılarla ilgili tedavi yapıldığını dile getiren Köksal, "Karadeniz Bölgesi'nin tek tıbbi çamur tedavi merkezi, hastanemizde mevcut. Tedavi başladıktan sonra hastalarımızdan yoğun bir talep aldık. Önümüzdeki 2-3 hafta tamamen dolu." diye konuştu.

Tıbbi çamur tedavisi gören Rahmi Binbir, geceleri uyuyamadığını, tedavi başladıktan sonra ağrılarının dindiğini ifade etti.

Hüseyin Özata, kireçlenme nedeniyle boynunu oynatamadığını ve ağrı oluştuğunu belirterek, "İnternetten araştırdım, böyle bir bölüm olduğunu gördüm. Muayene olduktan sonra tedaviye başladım. 6 seans oldu. Önceki yaşantıma göre çok çok iyiyim, daha da iyi olacağımı düşünüyorum." dedi.

Omuz bölgesinde ağrıları olduğunu anlatan Güler Karadağ, araştırmasının ardından çamur tedavisinin aklına yattığını vurgulayarak, "Bunu omzuma uygulatmalıyım dedim. İyi ki öyle düşünmüşüm, çok iyi geldi. 7. seansım, kolumu rahat kaldırıp indirebiliyorum." diye konuştu.

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