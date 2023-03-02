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Samsun Emniyetinden Nurdağı'nda 11 yaşına giren Berat'a doğum günü sürprizi

02.03.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 yaşına giren depremzede Berat Babacan'a doğum günü sürprizi yapıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Nurdağı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Çadır Kenti'nde ailesiyle yaşayan Berat'ın doğum günü olduğunu öğrenen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çadır kente giden polisler Berat'a doğum gününde sürpriz yaptı.

"İyi ki doğdun Berat" yazılı pasta hazırlatan ekipler, Berat'ın 11'inci yaş gününü kutladı.

Berat ve ailesi de sürpriz doğum günü kutlaması yapan ekiplere teşekkür etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, o anlara ait fotoğraf, "Yaralarımızı hep birlikte sararak bu zor günleri beraber atlatacağız. İyi ki doğdun Berat" notuyla paylaşıldı.

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Gaziantep Nurdağı doğum günü sürprizi

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