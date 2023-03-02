Samsun Emniyetinden Nurdağı'nda 11 yaşına giren Berat'a doğum günü sürprizi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Nurdağı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Çadır Kenti'nde ailesiyle yaşayan Berat'ın doğum günü olduğunu öğrenen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çadır kente giden polisler Berat'a doğum gününde sürpriz yaptı.

"İyi ki doğdun Berat" yazılı pasta hazırlatan ekipler, Berat'ın 11'inci yaş gününü kutladı.

Berat ve ailesi de sürpriz doğum günü kutlaması yapan ekiplere teşekkür etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, o anlara ait fotoğraf, "Yaralarımızı hep birlikte sararak bu zor günleri beraber atlatacağız. İyi ki doğdun Berat" notuyla paylaşıldı.

