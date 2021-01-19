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Samsun Emniyetinden "şiddet olaylarında artış" iddiasına yalanlama

19.01.2021 18:49 | Son Güncelleme:
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Samsun Emniyetinden "şiddet olaylarında artış" iddiasına yalanlama

Samsun Emniyet Müdürlüğü, kentte şiddet olaylarında artış yaşandığına ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ülke genelinde şiddet olaylarının artış gösterdiğinden bahisle, Samsun'un da içinde bulunduğu bazı iller arasında, resmi kaynaklara dayanmayan, yüzdelik oranlarla sınırlama yapılarak Samsun'un İstanbul'da sonra 2. sırada gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, kentte meydana gelen olayların analizinde 2019-2020 yılı karşılaştırmasında, toplam olay sayısında yüzde 3,3 azalmanın olduğu, ayrıca tüm kişilere karşı işlenen suçların yüzde 1,5 oranında düşüş gösterdiği vurgulanarak şunları kaydetti:

"Kasten yaralama olaylarında yüzde 2,9 azalmanın olduğu, ateşli silah kullanmak suretiyle yaralama suçunun yüzde 18,8, kesici ve delici alet kullanmak sureti ile yaralama suçunun ise yüzde 7,5 düşüş gösterdiği tespit edilmiş olup yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı görülmüştür."

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