Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun merkezli Tokat ve Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, örgütün protesto eylemine katılan, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifadeler ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan, ByLock içeriklerinde isimleri geçen ve bazıları özel sektör çalışanı 4 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Samsun, Tokat ve Karabük'te belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



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