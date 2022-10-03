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Samsun merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı

03.10.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun merkezli 3 ilde 18 Mart'ta düzenlenen organize suç örgütü operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyette bulunan organize suç örgütlerine yönelik 18 Mart'ta Samsun, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 42'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan G.D, dün 19 Mayıs ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 6 mermi ile sahte kimlik kartı, sahte sürücü belgesi, 9,82 gram kokain, 1,70 gram metamfetamin, 38 sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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