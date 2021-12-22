Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki çalışma yürütmüş, polis ekipleri şüphelilerin herhangi bir işte çalışmadıkları halde lüks hayat yaşadıklarını ve banka hesaplarında 10 milyon liralık para hareketi bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Şüphelilerin yurt dışı menşeli yasa dışı bahis sitelerinin bayiliğini yaparak bahis oynattıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettiklerini belirleyen ekipler, Samsun, İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sinop'ta dün düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.

