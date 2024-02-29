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Samsun polisi uyuşturucuya karşı bilgilendiriyor

İHA İHA
29.02.2024 15:50
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Samsun’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Samsun polisi uyuşturucuya karşı bilgilendiriyor

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, uyuşturucu ticareti ve kullanımı engellemek adına il genelinde geniş çaplı çalışma yürütürken, vatandaşlara yönelik bilgilendirme eğitimleri de düzenliyor.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen toplamda 4 etkinlikte 739 vatandaşa uyuşturucu maddenin zararları ve mücadele yoları anlatıldı. Etkinliklerde, ‘UYUMA’ uygulaması ve ‘NARVAS’ projesi tanıtılarak, bilgilendirme de yapıldı.

Samsun polisi uyuşturucuya karşı bilgilendiriyor

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