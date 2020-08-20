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Samsun polisinin acı günü

SAMSUN HABERLERİ  | 20.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Samsun’da Polis Memuru Ahmet Ali Aydemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti.Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ahmet Ali Aydemir (42) rahatsızlanarak Atakum ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı.

Samsun polisinin acı günü

Samsun’da Polis Memuru Ahmet Ali Aydemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ahmet Ali Aydemir (42) rahatsızlanarak Atakum ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Aydemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şeker hastası olduğu öğrenilen Ahmet Ali Aydemir’in cenazesinin memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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