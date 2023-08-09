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Samsun Şehir Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı

09.08.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca Samsun'da yaptırılan Şehir Hastanesinin kaba inşaatının tamamlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Oruç, hastanenin kaba inşaatının yüzde yüz oranında tamamlandığını söyledi.

Böylece hastane inşaatının fiziki gerçekleşme oranının yüzde 73'e ulaştığını vurgulayan Oruç, "Hastanenin ön kabul süreci kasım ayı itibarıyla başlayacak. 2024 ocak ayı itibarıyla da tıbbi malzemelerin ve tefrişatının hastaneye yerleştirme işlemlerinde ilk adımlar atılacak." dedi.

Hastanenin 2024 yılının ilk aylarında hizmete girmesinin planlandığını aktaran Oruç, "Dış cephe giydirme çalışmalarının büyük kısmı da tamamlandı. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak güneş enerjisi panelleriyle bina elektriğinin bir bölümü karşılanacak. 1103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi 305 bin metrekare kapalı alanıyla Samsun'a ve Karadeniz bölgesine hizmet verecek." diye konuştu.

Ziyarette, Samsun Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yalçın Büyükkarabacak, Başkan Yardımcıları Bekir Şahin, Murat Yılmaz ve yüklenici firma yetkilileri de bulundu.

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