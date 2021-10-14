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Samsun Ticaret Borsası

14.10.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu fındığın kilogramı 23,90 - 25,50 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,90 ile 25,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)2,402,50Buğday (ekmeklik)2,402,80İthal buğday2,642,64Buğday unu3,903,90YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)4,605,50KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)23,9025,50ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

İnek sütü2,632,73

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Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Perşembe

Çatalarmut Eczanesi
Ilkadimcanik
Engin Eczanesi
Ilkadimcanik
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadimcanik
Dilşat Eczanesi
Atakum
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