Samsun Valisi Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den Gaziantep Valisi Güle ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Dağlı ve Demir, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Samsun Valisi Dağlı, burada yaptığı konuşmada, önümüzdeki yıl Teknofest'in Samsun'da yapılacak olması dolayısıyla Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüş alışverişi yapmak istediklerini belirtti.

Teknik heyetle kente geldiklerini dile getiren Dağlı, şöyle konuştu:

"Geçen yıl başarıyla yürüttüğü Teknofest'i yerinde takip etmek ve görmek hangi safhalardan geçtiğini, bunları gözlemlemek açısından Gaziantep'e geldik. Teknofest'in ilde kalıcı bir iz bıraktığını ve bunun her alanda görüldüğüne tanık olduk. Biz de Gaziantep'in yaşadığı deneyimlerden yararlanmak suretiyle Samsun'da Teknofest'i inşallah güzel bir şekilde geçiririz. Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ilçe belediye başkanlarına teşekkür ederim."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ise Samsun'da yapılacak Teknofest'i başarıyla gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise önümüzdeki yıl Teknofest'e ev sahipliği yapacak Samsun'un, gücünü ve potansiyelini bildiklerini belirterek, "İnanıyorum ki Samsun çok daha iyisini yapar. Bundan sonra ki süreçte de Gaziantep ile Samsun arasında ilişkilerin daha da gelişmesini umut ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da hazır bulundu.

