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Samsun Valisi Dağlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

18.05.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dağlı, mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan topraklarını kurtarmak için Samsun'a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve milletin varoluş mücadelesinin ilk kıvılcımı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin Milli Mücadele için bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Dağlı, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan başlattığı bu kutlu ve haklı mücadele daha sonra ülkemizin tamamına yayılmıştır." ifadesini kullandı.

Vali Dağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin azim, kararlılık ve bağımsızlık inancıyla kurtuluş meşalesini yaktığı şehirde yaşıyor olmanın onur ve gururunu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla hep birlikte bir kez daha yaşayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan geleceğimizin teminatı gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, dünyadaki gelişmelere ayak uyduran ve tüm enerjisini ülkesinin daha da gelişmesine harcayan birer hazine olarak yetişeceğine, gelecek kuşaklara daha gelişmiş bir Türkiye bırakmak için başta bilim ve teknoloji olmak üzere her alanda hep ön saflarda yer alacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bu cennet vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyor, siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
gençlik ve spor bayramı

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