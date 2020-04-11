YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Valisi Kaymak: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az"

Samsun Valisi Kaymak: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az"

SAMSUN HABERLERİ  | 11.04.2020 14:24 | Son Güncelleme

"Vezirköprü'de tedbirleri artırdık. İlçeye giriş çıkışları yasakladık. Orada maalesef İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız, diğer insanlara bu hastalığı bulaştırdı"

Samsun Valisi Osman Kaymak, hastanelerde çok iyi sağlık hizmeti verildiğini belirterek, "Hastanelerimizde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az." dedi.

Vali Kaymak, sokağa çıkma yasağı kapsamında polis noktalarında yürütülen çalışmaları denetleyerek, bilgi aldı.

Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece başlayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesinde kentte hareketlilik yaşandığını belirterek, "İnsanlarımız panikle marketlere ve bakkallara koştu ama gece yarısından sonra kentimiz tam bir sessizliğe büründü. Ben de şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptım. Parklar, caddeler, sokak araları tam bir sessizlik içinde." diye konuştu.

İnsanlardan sabır ve anlayış beklediklerini dile getiren Kaymak, "Çünkü bu bir savaş. Yani koronavirüs ile tam bir savaş içindeyiz. Onun için birbirimize destek olacağız. Paniğe kapılmaya gerek yok." diye konuştu.

Kentte koronavirüs vakaları nedeniyle hastanelerde yatanlar bulunduğunu söyleyen Kaymak, "Hastalığın yenilmesini istiyorsak, bugünlerin bir an önce geçmesini bekliyorsak kesinlikle yasaklara uyacağız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve evden çıkmayacağız. Pazar gününden sonra da her şey bir anda normale dönmeyecek, kısmi yasaklar devam edecek." dedi.

- "İnsanlarımızın sabırla evinde kalmasını istiyoruz"

Kaymak, kamu ve emniyet görevlileri ile sağlıkçıların büyük fedakarlıkla çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sabretmezsek, birbirimize saygı göstermezsek ne yazık ki bu sıkıntı uzayacaktır. Vatandaşlarımızdan yasakların başından itibaren aldığımız kararlara büyük uyum var. Samsun'un sağlık altyapısı çok güçlü. Hastanelerimiz çok iyi sağlık hizmeti verdiği için yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az, diğer illere nazaran çok düşük. Bu hastalığın gençleri de kapsadığını görüyoruz. Gençlerimizden bir başkasına bulaşan salgın, o insanın ölümüne de sebep olabilir. Bu bir cinayettir. Onun için insanlarımızın bir başkasının ölümüne sebep olacağı düşüncesiyle sabırla evinde kalmasını istiyoruz. 'Hayat eve sığar.' diyoruz."

Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki karantinanın sürdüğünü bildiren Kaymak, "Vezirköprü'de tedbirleri artırdık. İlçeye giriş çıkışları yasakladık. Çevre il ve ilçelerden girişler sınırlandırıldı. Orada maalesef İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız, diğer insanlara bu hastalığı bulaştırdı." ifadelerini kullandı.

Kaymak, kentte fırınların açık olduğunu, insanlara ekmek ulaştırılmasında sıkıntı yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı yerlerinde sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını denetledi. Yasağa uymayanlar, idari para cezası kesilerek evlerine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Samsun Samsun Valisi Osman Kaymak Sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Samsun Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:54
Öğle
12:41
İkindi
16:21
Akşam
19:17
Yatsı
20:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Cedit Eczanesi
Ilkadim
Cem Eczanesi
Ilkadim
Tarhan Eczanesi
Ilkadim
Başak Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık Müdürü Oruç: "Sağlık çalışanları kahramanca bir hizmet sunmaya devam ediyor"

Sağlık Müdürü Oruç: "Sağlık çalışanları kahramanca bir hizmet sunmaya devam ediyor"

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.