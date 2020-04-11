Samsun Valisi Kaymak: "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az"

Samsun Valisi Osman Kaymak, hastanelerde çok iyi sağlık hizmeti verildiğini belirterek, "Hastanelerimizde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız çok az." dedi.

Vali Kaymak, sokağa çıkma yasağı kapsamında polis noktalarında yürütülen çalışmaları denetleyerek, bilgi aldı.

Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece başlayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesinde kentte hareketlilik yaşandığını belirterek, "İnsanlarımız panikle marketlere ve bakkallara koştu ama gece yarısından sonra kentimiz tam bir sessizliğe büründü. Ben de şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptım. Parklar, caddeler, sokak araları tam bir sessizlik içinde." diye konuştu.

İnsanlardan sabır ve anlayış beklediklerini dile getiren Kaymak, "Çünkü bu bir savaş. Yani koronavirüs ile tam bir savaş içindeyiz. Onun için birbirimize destek olacağız. Paniğe kapılmaya gerek yok." diye konuştu.

Kentte koronavirüs vakaları nedeniyle hastanelerde yatanlar bulunduğunu söyleyen Kaymak, "Hastalığın yenilmesini istiyorsak, bugünlerin bir an önce geçmesini bekliyorsak kesinlikle yasaklara uyacağız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve evden çıkmayacağız. Pazar gününden sonra da her şey bir anda normale dönmeyecek, kısmi yasaklar devam edecek." dedi.