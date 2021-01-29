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Samsun Valisi: "Salgın tamamen bitene kadar tedbir ve denetimler aynı kararlılıkla sürdürülecek"

29.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Samsun Valisi: "Salgın tamamen bitene kadar tedbir ve denetimler aynı kararlılıkla sürdürülecek"

Samsun Valisi Doç.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, korona virüs salgını tamamen bitene kadar tedbir ve denetimlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
Korona virüsün Samsun genelindeki seyri, alınan tedbirler, devam eden denetimler ve kuralların değerlendirildiği Kovid-19 Pandemi Toplantısı, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Dağlı toplantıda salgın tamamen bitene kadar tedbir ve denetimlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini kaydederek, "Vatandaşlarımızın belirlenen kurallara eksiksiz riayet etmesi, salgınla mücadelede büyük önem taşıyor. Bu mücadeleye büyük katkısı olan sokağa çıkma kısıtlamalarında gıda temini ve üretim olmak üzere çeşitli sıralanma sıralı anlatım istisnaların istismar edilmeyecek. Yaklaşık bir yıldır sosyal hayatı etkisi verdiğimiz savaştan kısa sürede çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Samsun Valisi:

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