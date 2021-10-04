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Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan gençlere "aşı olun" çağrısı:

04.10.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Genel durum itibariyle aslında kötüleşme başladı, bunu da ifade etmek istiyorum. Velilerimiz bu konuda duyarlı davransınlar. Hem kendilerinin hem çocuklarının bir an önce aşı olmasını sağlasınlar"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan gençlere "aşı olun" çağrısı:

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşının önemine vurgu yaparak, özellikle gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı konusunda veli ve öğrencilerin duyarlı olduğunu söyledi.

Aşı konusunda çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Dağlı, "Okullarımızda aşı stantları oluşturduk. Yurtlara gelen üniversite öğrencilerimizin aşı olmalarını sağlıyoruz. Genel bir duyarlılık var ancak arada aşı olmayanlar olduğunu düşünüyoruz. Bu öğrencilerimizi ve velilerimizi de bir an önce kendi sağlıkları için sınıflardaki diğer öğrencilerin sağlığı ve velilerin sağlığı için bir an önce aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Dağlı, Samsun'un ikinci doz aşı konusunda mavi renge yaklaştığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Biraz daha gayret ettiğimiz takdirde maviye ulaşacağız. Genel durum itibariyle aslında kötüleşme başladı, bunu da ifade etmek istiyorum. Velilerimiz bu konuda duyarlı davransınlar. Hem kendilerinin hem çocuklarının bir an önce aşı olmasını sağlasınlar. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1,5 yıl yüz yüze eğitim devam etmedi. Bunun sorunlarını, sıkıntılarını hep beraber yaşıyoruz. İnşallah aynısını yaşamamak için bir an önce aşılarını olsunlar."

Aşı ve maske konusunda salgının başından bu yana duyarlı davranmaya çalıştığını ifade eden Dağlı, kendisi ve tüm ailesinin aşılarını olduğunu da vurguladı.

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